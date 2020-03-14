2020台北杜鵑花季在白色情人節14日開跑，邀請民眾趁著假日來欣賞杜鵑花之美，不過受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾戴著口罩到大安森林公園內賞花。（張鎧乙攝）

2020台北杜鵑花季在白色情人節14日開跑，邀請民眾趁著假日來欣賞杜鵑花之美，不過受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾戴著口罩到大安森林公園來參加音樂會。（張鎧乙攝）

2020台北杜鵑花季以「屬於我們的約定」為活動主題，活動自今天白色情人節登場，從14日上午10點30分至晚上8點30分不斷電接力演出，台北市長柯文哲也在現場絹印杜鵑花提袋，贈送給民眾，另外，因應新冠疫情，市府今年取消杜鵑花季的飲食攤位，也取消舉辦野餐，柯解釋，依當年台大SARS的經驗，發現同仁吃飯的時候拿下口罩而互相感染，因此決定在疫情期間的活動都會取消擺設飲食攤位。

(中時 )