白色情人節同天開鑼 台北杜鵑花季如期登場 18:122020/03/14 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2020台北杜鵑花季正式開跑，台北市長柯文哲（右）14日現身大安森林公園的杜鵑花音樂會，親手絹印杜鵑花帆布袋，送給現場一對情侶。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2020台北杜鵑花季在白色情人節14日開跑，邀請民眾趁著假日來欣賞杜鵑花之美，不過受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾戴著口罩到大安森林公園內賞花。（張鎧乙攝） 2020台北杜鵑花季在白色情人節14日開跑，邀請民眾趁著假日來欣賞杜鵑花之美，不過受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾戴著口罩到大安森林公園來參加音樂會。（張鎧乙攝） 2020台北杜鵑花季以「屬於我們的約定」為活動主題，活動自今天白色情人節登場，從14日上午10點30分至晚上8點30分不斷電接力演出，台北市長柯文哲也在現場絹印杜鵑花提袋，贈送給民眾，另外，因應新冠疫情，市府今年取消杜鵑花季的飲食攤位，也取消舉辦野餐，柯解釋，依當年台大SARS的經驗，發現同仁吃飯的時候拿下口罩而互相感染，因此決定在疫情期間的活動都會取消擺設飲食攤位。 (中時 ) #杜鵑 #花季 #台北 #白色情人節 #杜鵑花季 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北杜鵑花季 柯盼增花期預報 04:102020/03/10 地方新聞 阿里山下有機玫瑰旅遊 伴你度過白色情人節 14:402020/03/10 旅遊 餐飲連鎖業者搶白色情人節商機 推第二件半價 16:482020/03/10 旅遊 白色情人節 來趟有機玫瑰浪漫遊 04:102020/03/11 地方新聞 白色情人節 甜點買1送1 04:102020/03/11 時尚消費 台北杜鵑花季今登場 大咖輪番唱 04:102020/03/14 地方新聞 不畏「異」樣眼光 同志女軍官白色情人節完婚 13:212020/03/14 生活 314白色情人節 陳時中送媒體巧克力 14:362020/03/14 生活 疫情衝擊 新北白色情人節登記婚銳減近200對 15:402020/03/14 生活 高雄》白色情人節來臨 精緻化商品深獲年輕人喜愛 17:592020/03/14 生活 生活熱門新聞 屏東出現首例「茲卡病毒」境外移入確診個案 - 生活 預測新冠肺炎疫情 沈富雄點名這3人全錯了 - 生活 不想一輩子洗腎 身體4警訊別大意 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 醫院沒床位！義男泣訴父母高燒8天困家中 同日離世 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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