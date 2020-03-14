隨機刺死騎士 王男遭檢聲押 17:162020/03/14 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 隨機刺死騎士王姓男子檢方聲押。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區涉嫌持尖刀刺死在路邊等人林姓騎士的王姓男子，經新店分局移送台北地檢署，檢察官訊問後，以王男涉犯殺人重罪，且有逃亡之虞，台北地方法院聲請羈押王男。 林姓男騎士13日晚間到新店區準備載下班的姊姊回家，在路邊停等時，突遭王姓男子持尖刀朝背後猛刺一刀致死。王男行凶後主動向警方說明，供稱知道自己的行為，但不知道為什麼會這麼做，警方移送檢方訊問後，檢察官認為王男涉嫌重罪，而且有逃亡的可能，因此向北院聲請羈押。 (中時 ) #新店 #騎士 #男子 #重罪 #羈押 也許您會感興趣 推薦閱讀 酒後敬酒釀衝突 警快打逮9人 10:552020/03/10 社會 新店淹水達30公分 捷運局：既有管線淤塞 12:592020/03/10 生活 捷運工地旁 新店一度積淹水 04:102020/03/11 地方新聞 南投仁愛鄉長又出事了！吳文忠涉案羈押將停職 18:072020/03/11 社會 仁愛鄉長連5任出事 創自治史紀錄 04:102020/03/12 地方新聞 律師洩密助犯嫌串證 認罪協商判緩刑 12:152020/03/12 社會 不敵新冠肺炎 香雞城「新店中正店」4月19日停止營業 20:142020/03/12 生活 童年美味抗不了疫情！ 「香雞城中正店」4/19起停業 20:222020/03/12 旅遊 新店溪瓶頸段疏濬提前完成 兼顧水安全及水環境 22:522020/03/13 生活 消夜吃什麼喬不攏 男一刀捅死無辜路人 17:142020/03/14 社會 社會熱門新聞 新店直播主稱患思覺失調症 IG秀刀血祭無辜路人 - 社會 隨機殺人男嫌常自殘！手臂都是刀疤 得知路人死冷回「喔」 - 社會 與妻吵架 男失控砍死騎士 驚悚畫面曝光！ - 社會 獨家／蔡宜芳示愛「完整我」 當晚被帶到摩鐵整合 - 社會 「我到樓下了！」孝子載姊返家遭刺身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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