新北市新店區涉嫌持尖刀刺死在路邊等人林姓騎士的王姓男子，經新店分局移送台北地檢署，檢察官訊問後，以王男涉犯殺人重罪，且有逃亡之虞，台北地方法院聲請羈押王男。

林姓男騎士13日晚間到新店區準備載下班的姊姊回家，在路邊停等時，突遭王姓男子持尖刀朝背後猛刺一刀致死。王男行凶後主動向警方說明，供稱知道自己的行為，但不知道為什麼會這麼做，警方移送檢方訊問後，檢察官認為王男涉嫌重罪，而且有逃亡的可能，因此向北院聲請羈押。

(中時 )