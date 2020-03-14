小巧精緻的手工巧克力店面擠滿了前來挑選巧克力的年輕顧客，因應白色情人節，店家推出限定款粉色巧克力組，讓不少女姓朋友們為之瘋狂。（洪浩軒攝）

一年一度白色情人節來臨，雖然台灣過白色情人節的風氣並沒有西洋情人節盛行，但依舊有許多情侶精心準備花束和巧克力，利用節日來表達對彼此的愛意，業者表示，現在年輕人與以前購買商品的思維已經和以往不同，這也讓業者們不得不因應市場需求開始轉型。

金獅湖蝴蝶園旁的「流浪蝴蝶協卉」花店老闆表示，這幾年情人節會來買花的客群多半為年輕人，且訂單多為乾燥花、不凋花等可保存花款，利用浮游瓶或是玻璃鐘展現，跟以往情人節主打的玫瑰鮮花有極大落差，因此店內的產品也會因應市場做出調整。

COCA MAMA手工巧克力店則是座落在小巷子中，小巧精緻的店面擠滿了前來挑選巧克力的年輕顧客，店員表示，雖然白色情人節人數與西洋情人節有些微落差，但還是很多人前來購買，且店裡響應白色情人節推出限定款粉色巧克力組，讓不少女朋友們為之瘋狂。

情人節是情侶間勇敢表達謝意和愛意的日子，隨著送禮的精緻化路線崛起，在展現誠意的同時，也是業者的一大難題，只有瞭解民眾所需，才能在節日中達到雙贏的可能。

(中時 )