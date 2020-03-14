因應新型冠狀病毒疫情在海外快速蔓延，日本大阪市西成區的「商務酒店來山」推出「日本人專用樓層套餐」並接受預約，卻遭批評歧視外國人，日前已經取消該套餐。

共同社報導，業者透露，2月上旬起陸續接到有意住宿者詢問「有沒有從中國來的住客」，或提要求稱「希望遠離（有可能感染的）外國人住的房間」，員工為提高急劇下降的酒店周轉率而想出這個企劃案，決定於3月1日至4月11日推出限時套餐，在大型酒店預訂網站「樂天旅遊」和「Jalan」發佈，至8日共收到38件預約。

對此網上指出「是乘機利用顧客的歧視」、「要求道歉並下架」等的批評聲蜂擁而至。雖然有支持意見認為，「也有客人因此感到安心，有什麼不對」，但酒店方面已決定取消。

社長山田英范（43歲）解釋：「我們一直積極歡迎訪日外國人，這次也沒有拒絕接待外國人。」但他也表示，若因套餐名稱讓部分人感到歧視，對此致歉。

樂天旅遊的負責人稱：「我們認為有可能助長歧視而要求下架套餐時，酒店方面已取消發佈。或許是在酒店行業環境嚴峻的當下，希望畫可能爭取多些顧客光顧吧。」

(中時 )