深山特遣隊不只要抓山老鼠，還要打掃山老鼠留下的垃圾。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

「深山特遣隊」不知情的民眾還以為是哪支國軍隊伍，其實深山特遣隊是由林務局轄下各工作站所成立，深入人煙罕至的森林，透過步行方式，巡護山林每一個角落，有時還要與山老鼠正面交鋒，可是極具危險性的工作，但隊員每個都有顆喜愛大自然的心，就像「森林的守護神」。

有人替這全辛勞的森林護管員成立臉書粉絲專業，描寫森林護管員、深山特遣隊、查緝山老鼠等森林大小事，並在小編們的鉅細靡遺敘述下，讓許多民眾藉由粉絲頁瞭解原來深山裡有著一群默默守護的隊伍在哪裡無怨無悔的付出。

最近粉絲頁更以簡單的拍攝手法製作1部「深山特遣隊，淨山篇」影片，讓大眾瞭解山上，不是只有盜伐才是破壞山林，其實山裡頭更多是人們隨意丟棄的垃圾，甚至有的是山老鼠所遺留的廢棄物。

深山特遣隊人員，不只要與警方一同擒拿山老鼠外，還要去清理山老鼠所留下來的殘局，真的非常辛苦，也令人敬佩，影片一貼上網，許多民眾都表示，對林務局真的改觀了。

從這幾年的文青月曆到深山特遣隊人員對山林的付出，真的有別於過去只會誤解林務局只是賣木頭，跟民眾是很疏遠的，如今透過粉絲頁現場實錄與描述，真的讓人直呼「林務局」、「森林護管員」及「深山特遣隊們」，你們真的很棒，感謝你們為台灣森林的付出。

深山特遣隊是個任務型編組的隊伍，每年固定有3次的深山勤務（偶有突發狀況也要隨時配合），每次任務時間為5至7天，隊員都是有林務局的森林護管員及職員所組成，工作項目，山老鼠查緝、林木資源調查、野生動物監測、崩塌地監測及山林垃圾清理，有如小型的萬能公司。

(中時 )