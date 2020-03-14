台灣山區有許多珍貴林木，尤其花東地區牛樟樹因可培植牛樟菇受到許多宵小覬覦，這些宵小民眾戲稱為山老鼠，森林管護員長期與山老鼠周旋守護台灣山林，除了查緝山老鼠外，也要負責清潔這些山老鼠丟棄山林間的垃圾，其中竟還發現一面女性玻璃鏡，森林管護員說，山老鼠不是愛漂亮，而是要放到樹洞中來找尋牛樟芝用。

森林管護員上山「打掃」美麗山林，從登山客棄置的垃圾到山老鼠亂丟的生活用品，糧食飲料包裝袋及各式調味料瓶罐，琳瑯滿目應有盡有，森林如果靈性，真的會笑人類髒。

除了抓山老鼠外，深山特遣隊還要負責打掃「老鼠屎」，山老鼠上山會在山中過夜，會帶著麵條在山上煮食，時常發現遭棄置的鍋碗瓢盆，甚至還有各式口味調味料瓶罐，宛若行動廚房，讓他們不經笑稱：「山老鼠也很懂美食。」

在一堆山老鼠棄置物中竟然發現1面完好的玻璃鏡，深山特遣隊說，這不是山老鼠愛漂亮，而是山老鼠拿著鏡子用來觀察樹洞內牛樟芝生長情形，在成熟時以便刮取用，是用來犯罪的工具之一。

踏進深山，這群深山特遣隊人員，每個人相當喜愛大自然，用1顆熱誠的心，手無寸鐵對抗山老鼠，甚至還要打掃清潔山老鼠留下來的垃圾背負下山，他們只希望替後代守護台灣這片美麗山林，不遭受破壞。

(中時 )