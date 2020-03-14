台南市將軍區結合木棉花與紅蘿蔔二項在地特色，舉辦「紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會」。（劉秀芬攝）

現在正是台南市將軍區紅蘿蔔盛產季節，市府首度結合將軍區木棉花與紅蘿蔔二項在地特色，舉辦「紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會」，台南市長黃偉哲也下田與民眾一起體驗拔蘿蔔。

黃偉哲體驗拔蘿蔔時唱起《拔蘿蔔》兒歌，他感謝公所舉辦這個活動，喚起許多大人們的童年回憶。黃偉哲也呼籲民眾，防疫期間要多做運動，以增強身體免疫力，而拔蘿蔔就是最適合全家大小的親子戶外活動。

將軍區長洪聰發表示，區內紅蘿蔔種植面積達270公頃，年產值約新台幣8000萬元，現在正值紅蘿蔔產季，也是苓仔寮里木棉花開季節，為協助農民行銷在地優質農產，特別結合兩項特色，邀賞花遊客來「拔蘿蔔」，活動一推出報名秒殺。

適逢新冠肺炎疫情升溫，區公所一度決定取消活動，因報名的民眾熱情回應，公所決定加強防疫措施，如期舉辦，康那香公司董事長戴榮吉得知後，也捐贈800個口罩及溼紙巾協助防疫，供現場參加民眾使用。

為讓民眾能輕鬆賞花、體驗拔蘿蔔，公所推出和食野餐組，還有現榨胡蘿蔔汁供民眾免費嘗鮮。此外，公所也準備了桌遊、玩具出借，提供花式棉花糖和超實用的野餐小物等抽獎品，並帶遊客到製棉廠參觀體驗木棉枕頭製作過程，讓大小朋友都可玩得盡興而歸。

(中時 )