新冠肺炎疫情全球肆虐，義大利是繼中國大陸之後最多確診的國家，目前已逾1.2萬例，當地醫療系統正崩潰中。一義大利男子向媒體哭訴，自己父母雙雙染病，由於醫院床位不足，高燒8天只能待在家隔離，即使最後送醫仍回天乏術，同日相隔2小時過世。

《香港01》引述義媒消息，魯卡（Luca Carrara）住在義大利貝加莫省的阿爾比諾市，父母困居家中8天，持續高燒甚至飆至39度，但他們聯絡醫院，卻沒醫生前來診治，由於魯卡並未同住，可以在旁照料，直至本月6日父親才被送醫治療，母親則在第二天送醫。

魯卡稱，父母被送到大型的若望23世醫院，但院內已陷入災難，病人無處安置，「醫生被迫做出選擇，讓年長的人接受命運」，此外他們再不能做什麼。

魯卡說，父母年事雖高，但過去身體很好，不常看醫生，「這意味新冠病毒不是簡單的流感，如果不幸感染後，住院是可以殺人的，我的父母因此孤獨死去」。魯卡自責地說，「我無法照顧、安慰他們，我無法為他們做任何事情」。

(中時電子報)