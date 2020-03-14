立法院社會福利及衛生環境委員會，民進黨籍召委邱泰源安排周一(16日）考察「台北地區醫療院所防疫整備情況」，引發立委不滿；連黨籍立委也不以為然，認為疫情期間，醫療院所人力吃緊，立委為何還要去給人「添亂」？

新冠肺炎疫情延燒，醫療人力吃緊，為考量醫療人力以及第一線醫護人員需要照顧病患，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，「醫事人員除報准外，不准出國。」一度引發醫療人員大反彈。

上週立法院衛環委員會奉召委邱泰源指示辦理，發函給全院立委，安排考察「台北地區醫療院所防疫整備情況」，有意參加者，將回函傳真委員會，不料有立委見到此函，整個火氣上來，有民進黨立委也很不以為然。

有綠營立委就指出，現在疫情期間，最忙的就是醫護人員，現在防衛升級後，更是戰戰兢兢，況且到醫院，現在都要戴口罩、量體溫，更有醫院比照機場防疫規格，

有立委也說，邱泰源也身為中華民國醫師公會全聯會理事長，卻不體恤醫療人員，「立委諸公」大陣仗到醫院考察，醫療人員要照顧病人、兼顧疫情，醫院高層還要「伺候」來考察的立委，做簡報、接待等，不是找人家麻煩嗎？

也有立委說，難道為了考察醫院防疫整備，到時候一定是要求院方及醫療人員「演」一次給立委看，這有什麼意義？

有立委表示，「阿忠（陳時中）部長」講的話都沒在聽嗎？呼籲減少接觸，政治人物少跑攤，況且，現在醫院都已經禁止探病了，結果現在立委不只繼續跑，還執政黨立委帶頭跑到醫院去。

(中時 )