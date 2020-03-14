33歲林姓男子，13日晚間騎機車準備載胞姊返家，無故遭素昧平生的王姓男子從背部猛刺1刀，急救後宣告不治，王落網後向警方表示，自己有精神分裂等疾病。有網友就說，「他只要說他精神有問題，台灣法律不會判刑的，對於死者真的太不公平了！」

網友怒批「不會死啦」。(翻攝自《爆料公社》)

一名自稱「新店小鄭容和」的王姓男子，13日深夜在車上與老婆吵架後，拿著剛買來的一把新的料理刀，將在超商前等姊姊下班的無辜林姓男子一刀刺死，王姓凶嫌向警方供稱，自己「心理解離、精神分裂」等精神病，不但要定時到精神科報到，每天也都要吃藥控制，一旦發作起來就會有自殘、殺人、自殺等情況，他表示是因當時與妻子爭吵一時又失控又「忘記吃藥」，才會殺人。這起事件引起許多網友忿忿不平，直言「又在牽拖没吃藥了.妳爸聽你在放屁」、「不要以為有免死金牌就無敵...」、「想殺人就可以推說是精神有問題台灣法律好棒棒」

也有網友做出預言，留言表示「不會死啦，看小灯泡被砍頭，精神病，不用死，或是殺人假裝有悔意，流淚，我們多的是恐龍法官、具有悔意，有教化可能，不用判死刑，在加上假釋其實關不了幾年就出來了，反正不定時炸彈，就看下一位誰倒楣，那些法官没有同理心，死的不是他親人，只想只快結案，手法兇殘，也可以這樣判，真是無言」

(中時電子報)