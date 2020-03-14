《我們與惡的距離》吳慷仁劇照。(本報系資料照)

20200314中天新聞 與妻為「晚餐」大吵暴怒 竟掄刀刺死無辜騎士

新北市新店區日前發生一起隨機殺人案，23歲王姓直播主因為與新婚妻子吵架，竟情緒失控持生魚片刀，一刀捅死正在等姊姊下班的33歲無辜路人、33歲的林姓男子，冷血行徑引公憤，連金鐘視帝吳慷仁也看不下去，在臉書PO文寫下：「天啊啊啊！！！非常爆炸...無法說話...情緒很複雜...」。

吳慷仁在臉書直言情緒複雜，稱他看了新聞報導真的很難過，「抱歉...令人遺憾的消息...原來我也是個人而已...對於情緒...始終容易被牽動而感到負面...」。雖然吳慷仁並未指出是哪則報導，但網友了然於心，紛紛氣憤留言「又拿思覺失調來避罪，該死」、「不過在路邊等待姐姐下班...就這樣莫名的失去生命…」、「那畫面真的會流淚…」、「真的超級難過！難道台灣的法律真的只有保護壞人嗎？」

23歲王姓直播主擁有俊俏外型，只因為與妻子吵架，竟持刀下車捅死路邊等姊姊下班的林姓機車騎士，冷血行徑引公憤，臉書、IG也被紛紛起底，發現他自栩為「小鄭容和」，還自稱有解構性人格，手臂內側有不少傷疤，疑似多次自殘。但稍早王男的臉書已關閉、IG也轉成私人帳號。

(中時電子報)