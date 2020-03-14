匯豐銀行近日發布了《2020全球移居報告》，公告出全球最新的「受歡迎國家排行」，這項報告一共蒐集了163個國家、地區，共18,059位外籍員工的訪談進行綜合排名。其中，最受歡迎的移民國家依序為「瑞士」、「新加坡」、「加拿大」、「西班牙、」、「紐西蘭」。

此項調查主要根據過去一年「生活質量」、「職業發展機會」和「教育體系」3大方向進行評估，這其中也包含了政治、經濟、物價、醫療、教育等面向的考量。

瑞士擠下5連霸的新加坡，爬上第一名的寶座，成為2019年全球最受歡迎的移民國家。70%在瑞士的受訪者表示，瑞士的自然環境比自己國家還好，而全球平均的外籍人員滿意度高達40%。

另一個值得注意的國家當屬西班牙，全球第四的位置是西班牙近12年來的最好成績。相比去年獲選第14名，西班牙在這次全球宜居國家排行榜上表現亮眼，連攀十級！西班牙獲得高支持的主因是，被認為具有「安全」、「氣候」和「生活質量」3方面上的優勢。甚至調查還顯示，有83%的外國居民認為他們在西班牙享受到的福利政策比原籍國更好，所以其中62%的人決定在西班牙繼續生活。

必須得說，加拿大的表現還是相當穩定，一直是移民國家參考指標，值得注意的是，加拿大在「生活質量」方面好評度獲選第一。受訪者指出，加拿大是一個友好的國家，會讓移民有賓至如歸的感覺。近年來，加拿大憑藉優美的環境、優質的教育以及優厚的福利等因素，也逐漸成為許多大陸民眾的移民首選。

加拿大的移民表現還是相當穩定，一直是移民國家參考指標。（圖／Shutterstock）

作為老牌移民國家，加拿大地處北美，與美國為鄰，雖然建國僅有短短的150年曆史，卻已經發展成為老牌的經濟大國和教育強國，靠的就是擁有一整套完善的移民政策。

主要原因為，自2015年加拿大自由黨執政以來，實行了比較寬鬆的移民政策：

1、適當降低入籍門檻，入籍人數猛增。

2、在移民審批方面投入大量的人力、財力和物力，不斷縮短審批週期，增強申請人的移民體驗。

3、制定短期和長期移民計劃，大量吸納新移民數量。

加拿大為了實現人口增長的小目標，靠的就是加拿大聯邦政府採取各種措施，不斷推出新的移民項目，以及降低移民項目的門檻，增加很大的吸引力。加拿大一直都在實施她的「百萬移民計劃」，長期計畫希望能達成每年1%的人口成長，直至本世紀末完成人口「破億」的目標！

在這次的調查報告中，還是有許多表現突出的國家和地區，比如：第六名的澳洲、第八名的德國、第十四名的愛爾蘭、以及第十五名的香港。

(中時電子報)