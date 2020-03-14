民進黨今年的全國黨代表選舉將在5月24日登場，不過黨中央目前並未因為有新冠肺炎疫情有延後舉行規劃；據透露，不少地方黨部因為疫情影響租不到場地；黨務人士表示，地方黨部有些已做最壞打算，找個空地搭帳篷舉行。

民進黨秘書長羅文嘉受訪表示，疫情未來如何還不知道，但是若以目前疫情狀況，「還是可以如期舉行」；他說，從日前國民黨剛辦完黨主席選舉，選舉人數比民進黨還多，但看起來進行也很順利；第二是，疫情發展時間很難預測，因此目前還是會如期舉行，但會要求做好相關防疫規劃，上週黨中央已請跟縣市黨部討論，如何在安全空間辦好選舉。

他說，依照黨章規定，黨代表產中執委、中常委，明確規定兩年任期，都要如期完成，一旦延期會影響選舉、影響任期，朝向把防疫措施做好，未來很難判，以今天狀況還是可以如期舉行，以前也未發生延期狀況。

民進黨2年一度的全國黨代表、縣市黨代表、黨部主委選舉將在今年5月24日改選，因為這次蔡英文總統520後可望回任黨主席，黨職選舉倍受重視。

黨務人士指出，目前各縣市黨部開始要辦理選務工作，依照往年，都是到各級學校借教室作為投開票所，但今年因為新冠肺炎疫情，到現在還借不到。

他說，各學校目前給予的回覆都是「視疫情狀況而定」，所以負責執行的縣市黨部也很困擾，若再不借不到，黨中央卻依舊維持辦理，縣市黨部會議擬出最差狀況，推出的腹案就只是，找個空地搭帳篷。

黨務人士說，各級學校拒借的原因都是，疫情因為沒有趨緩，傾向不敢對外借，所以回覆都是，疫情就一切等中央視疫情狀況而定。

黨務人士表示，以前辦理都是向學校租借場地，但這次學校都不敢答應，以新北市為例，是以十個議員選區分類，因此大概就要借十所學校，目前選舉是由地方黨部執行，所以希望黨中央趕快有明確確定方向，日前已向黨中央反應，回覆是，視疫情狀況而定，目前都還是照期程走，但最後要不要延期，還是要中執會通過。

依照民進黨章規定，全國黨代表選舉5月底舉行，由基層黨員選出各級黨代表、縣市黨部主委、執行委員、評委。而外界關注的中執委、中常委改選，一般則都在7月左右登場。

(中時 )