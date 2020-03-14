高市府針對新冠肺炎確診患者之犬貓照護措施，分為獨居及家中有其他親友，兩種分流照顧模式。（高市動保處提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府針對新冠肺炎確診患者之犬貓檢驗原則。（高市動保處提供／柯宗緯高雄傳真）

新冠肺炎疫情當前，高雄市府防疫升級，除是全國第一個一級開設城市外，從人道關懷照顧居家檢疫、居家隔離者食衣住行外，現在更推展至動保。高市府率先全國推出新制，一旦動物飼主確診新冠肺炎，將派專人穿著防護衣，到宅代養毛小孩，直到飼主康復返家。這項公告一出，也令網友讚賞「很『大心』」！

日前香港爆出新冠肺炎患者家中寵物犬口、鼻檢驗出COVID-19弱陽性反應消息，引發民眾恐慌。對此，日前行政院農委會、高雄市府農業局皆呼籲，目前沒直接證據顯示犬、貓會感染新冠病毒，該檢驗結果應屬環境病原「汙染」，而非犬隻「感染」，請大家不要恐慌。

針對新冠肺炎確診個案，若有飼養寵物，高市府動保處也與台灣愛狗人協會組成「照護隊」，協助獨居個案照護犬貓，共同守護市民與毛小孩的健康。高雄市獸醫師公會理事長高振庸也表示，公會可提供寵物健康諮詢與相關協助。

動保處指出，若犬貓飼主確診肺炎須就醫或被隔離，但又沒人可幫忙照料，「照護對」將會同警察或里長共同前往患者住居，每天餵養兩次犬貓，不會貿然將犬貓帶回收容所。若犬貓表現出特異症狀，將協助採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗。

農業局長吳芳銘呼籲，目前並無證據顯示犬、貓會感染新冠病毒，請家中有飼養毛小孩的民眾切勿恐慌，毛小孩是家中的一份子，千萬不要任意棄養，飼養者與犬貓接觸前後應以肥皂水洗手，確保人畜健康。

(中時 )