由阿KEN自編自導自演的電影《練愛iNG》，上映第二天逢白色情人節，他和女主角紀培慧驚喜現身一場神祕的觀眾包場，原來是一位男性觀眾想要和女友求婚，特別安排的求婚場，女方完全被男方蒙在鼓裡。

阿KEN一出場詢問女方看完電影後的想法，女方開心地回應：「看到男女主角發現彼此原來是生命中最重要的那個人，最後他們終於可以坦然說出真心話時，真的很為他們開心。」接著阿KEN問她是自己單獨來看電影嗎？女方回答：「原本是和男友一起來看的，但他臨時被老闆叫回去加班，所以我就還是來看。」

阿KEN訪畢，男方驚喜現身讓女方驚訝不已，男接著方認真讀了親筆寫的求婚誓言並送上花束，誠懇的說：「Will You Marry Me？」對方開心的回應：「我願意！」男方最後替女方戴上戒指，愛心粉紅泡泡滿溢羨煞在場的其他觀眾們。

阿Ken（右）祝攻男方求婚成功，畫面相當感人。（藝起娛樂提供）

電影日前辦首映，阿KEN昔日合作《全民大悶鍋》的班底眾人都戴著口罩現身，納豆、陳漢典看完都在官方FB上留言稱讚，安心亞亦留言說：「一個魯蛇努力堅持不放棄而接近夢想的故事。對白、角色，在電影中出現的所有元素，都出其不意的讓我大笑！被故事深深打動了！」

(中時 )