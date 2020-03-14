藝人簡嫚書2017年嫁給髮型設計師雲昌隆（小隆），婚後育有2個女兒，長女「雲大」已經2歲，次女「雲二」現在也6個多月大，簡嫚書經常在社群網站上分享育兒日常，12日難得曝光全家福照，畫面看起來幸福洋溢，2個小寶貝逗趣的反應全都被拍了下來，讓她忍不住笑虧：「雲大來亂、雲二狀況外」。

這張6人的合照中，雲大舉起雙手，笑得非常燦爛，兩眼都瞇成了一條線，下張照片忍不住揉起眼睛，張開小嘴打哈欠，可愛的模樣都被捕捉了下來；雲二則是一直在神遊，始終沒有正眼看鏡頭，有時還會低頭傻笑，彷彿活在自己的世界裡，逗趣的反應也讓簡嫚書笑說，根本是在狀況外。

網友看到這系列照片後也都相當滿意，紛紛留言表示，「第二張太搞笑」、「可愛到不行」、「好幸福又好可愛的雲大」、「哈哈哈好真實」、「自然的最好看！」、「全家都長得好像」、「超可愛的一家人」、「鼻子都好挺」、「雲大根本是小號嫚書」、「雲大像妳，雲二像爸爸！」、「全家高顏值」。

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(中時電子報)