志工們秀出準備要補的秧苗及剛撿到的福壽螺。（巫靜婷攝）

7名志工14日不畏風雨，前往苗栗通霄楓樹窩石虎米田區，幫忙補秧、除草、清除福壽螺。（巫靜婷攝）

鋒面過境，苗栗縣14日天氣溼溼冷冷，卻有7名來自各地的志工不畏風雨，前往通霄楓樹窩石虎田區幫忙除草補秧、撿拾福壽螺，弄得全身溼透、滿是泥濘，絲毫不埋怨，他們辛勤付出，不僅是為體驗友善耕作，更幫助了秧苗成長，為環境保育盡一份心力。

石虎米一期作插秧完成已過了10多天，秧苗生根茁壯，正是人工補秧、除草、清除福壽螺的好時機，楓樹窩石虎米14日邀集7名志工深入內窩，1人提1水桶，赤腳下田做農事，志工們頂著細雨，在深至小腿肚的水田裡工作，土質鬆軟，許多人想努力維持平衡，卻是舉步維艱，一不小心就摔得滿身土。

「原以為插秧痠痛的是腰，沒想到是大腿」來自台北的蘇先生表示，因為石虎保育議題，他關注楓樹窩好一陣子，這次不僅是來體驗插秧，更想與當地人對話，了解傳統農村的生活。來自新竹的張小姐笑說，雖然大學時有下田的經驗，但沒想到在水田裡移動如此困難，很怕會踩到秧苗，「當農夫比想像中辛苦」。

7名志工14日不畏風雨，前往苗栗通霄楓樹窩石虎米田區，幫忙補秧、除草、清除福壽螺。（巫靜婷攝）

志工們學習如何補秧。（巫靜婷攝）

從小在台北長大的陳小姐，為了讓孩子多接觸大自然、參與食農教育，多次報名擔任石虎田志工，她認為「良田應該是要種稻，而不是種出一堆豪華農舍」，以行動支持里山環境及在地農業，追求糧食自給率，就不用擔心台灣若受疫情影響進出口貿易，大家會被餓死。

石虎米產地管理經理楊世成指出，石虎米推動沒有農藥的生態村，希望人與自然萬物和諧共存，因此選在楓樹窩推動流域收復、集合式契作，但友善耕法會產生諸多農田管理問題，讓消費者來到產地，直接與農人、土地對話，產品的意義就不只是個標誌，還多了連結和認同感。

楊世成說明，稻作插秧後，可能受到蟲吃、風吹、鳥踏隨時倒塌，因此插秧後，必須再次補秧，另外，田區採無毒耕作，所以常有福壽螺、蝸牛、雜草等影響稻作生長，需做適當控制，因此會不定時招募志工幫忙。

石虎田志工秀出剛撿到的福壽螺。（巫靜婷攝）

石虎田志工秀出剛撿到的福壽螺。（巫靜婷攝）

(中時 )