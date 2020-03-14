中央流行疫情指揮中心宣布3月17日起，歐洲27國與杜拜的旅遊疫情提升為第3級「警告」（Warning），有旅遊史入境需要居家檢疫14天，航空界預估，此令一出幾乎是宣告台歐之間斷航。

台歐之間屬於長程航線，機師和空服員必須派遣2組人馬，落地後還要依照法規給予2天以上休息才能繼續執勤，然而機組員一旦入境旅遊疫情第3級國家，回台後必須居家檢疫14天，期間內不能上班，對航空公司而言將是重傷害。

此外，荷法航、阿聯酋航空等外籍航空公司，也將面臨機組員入境台灣後回不去的窘境。航空界人士分析，依照目前的氣氛來看，航空公司面臨沒有旅客、組員恐被隔離的雙重壓力，直接取消航班的機會非常高。

長榮表示，如果今天派出組員去歐洲，回來的時間就會超過3月17日，員工返台將被隔離，由於事關重大，內部今晚會開會進行評估，決定日後的班機調度，同時已向疫情中心關心此議題。

華航也指出，正在向疫情中心了解此事。

(中時 )