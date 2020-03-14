截至台北時間14日上午12時，全美已有1629人確診，比前一天增加414例。確診地區以華盛頓457例最多，其次分別為紐約州325例、加州224例。紐約市也宣布進入緊急狀態，禁止500人以上的大型集會；擁有151年歷史的美國職棒（MLB）宣布中止熱身賽、延後開季2周以上。美國總統川普先前曾共進晚餐的巴西官員確診，也暴露在染病風險之中，但川普卻不接受檢測，並表示：「我不擔心。」

美國國立過敏與傳染病研究院主任佛奇(左)說，必須承認美國的篩檢政策徹底失敗。(圖／美聯社）

雖然美國目前案例暴增，但事實上潛在的感染者可能更多，根據《法新社》引述了美國眾議員在國會新冠疫情聽證會上的質詢發言，跟美國國會有聯繫的醫生預估，美國可能預估將有7000萬至1億5000萬人感染新冠病毒。根據美國聯邦政府首席傳染病專家、美國國立過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇(Anthony Fauci）的預測，大約80%的感染屬於良性，致死率在1%左右，這意味着美國可能有70萬至150萬的感染者死於病毒，相較之下，2018年，美國心臟疾病造成65萬人喪生，而流感和肺病加起來造成6萬人死亡，新冠肺炎的致命性明顯更高。

雖然預估潛在感染者高達1億5000萬人，但根據美國CDC既有數據，自1月份以來，美國共測試了至少1萬1079個樣本。由於患者通常會提供至少2個樣本進行測試，因此估計大約僅8000人做過病毒檢測。相比之下，南韓共檢測了21萬多人，每天測試近2萬人，而英國也已經檢測近3萬人，每天進行1000多次測試。對此，佛奇在接受聯邦眾議院質詢時也坦承：「我們必須承認這是個失敗！」

英國廣播公司（BBC）指出，美國的篩檢政策會發生這麼大的問題，最主要是1月時拒絕使用WHO批准的病毒檢測試劑，而改用美國CDC自行開發的新冠病毒試劑，但CDC最初的試劑卻存有缺陷，導致許多檢驗結果出現錯誤。美國一位國會議員也指出，美國檢測試劑的供應鏈也存有問題，棉花棒和塑膠手套的庫存不足，CDC主任也向美國國會坦承：「沒有足夠的設備，沒有足夠的人員，沒有足夠的內部能力，這顯示我們在公共衛生的資源根本不夠。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)