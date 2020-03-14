由於新冠肺炎疫情衝擊石油需求，加上日前石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯之間的減產談判破裂，沙烏地阿拉伯隨即增產，導致國際油價暴瀉。而今美國國家隊出手撐油價，川普總統13日宣布，已下令能源部長趁低進貨，增購原油充實戰略儲備。

消息為國際油價帶來支撐，油價旋即反彈，紐約期油最多升7.5％，高見每桶33.87美元，布倫特期油最多升8.82％，高見每桶36.15美元。在延長交易時段，紐約期油與布倫特期最後彈幅均達5.1％。

川普13日宣布美國因疫情進入緊急狀態時，一併公布增購戰備儲油決定。據《香港經濟新聞》14日報導，川普稱，現時石油處於非常好的價位（at a very good price），正是大手進貨時機，「我們會將它（戰略儲備）加到最滿。」

川普表示，這將為美國納稅人節省大量金錢，幫助美國的石油工業更進一步邁向理想目標。

能源對沖基金Again Capital創辦人基爾達夫（John Kilduff）指出，戰備儲油是美國少數干預油價的工具，此次增購，能夠緩和石油危機；指數公司NationsShare主席兼投資長聶申斯（Scott Nations）更形容，現在是增購戰略儲備的完美時機。

過去一周國際油價暴跌，原因之一是由於疫情衝擊需求，多個國家或地區推出旅遊禁令、經濟及工業活動突然「急煞」，另一原因則是，以沙烏地阿拉伯為首的OPEC與非OPEC成員國俄羅斯上周五（6日）針對減產進行的談判破裂，導致大量平價原油充斥市場，對價格進一步構成壓力。

據《香港01》新聞網報導，俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）12日表示，當局沒討論重返談判。此外俄國「天然氣工業石油公司」（Gazprom Neft）稱有意在4月增產。高盛現預期產油過剩會來到新高，4月過剩將達為每日600萬桶。

過去一周，紐約期油跌逾22％，這是自2008年金融海嘯以來最大的單周跌幅。布倫特期油一周跌幅約24％，也是自2008年12月以來最大單周跌幅。

(中時 )