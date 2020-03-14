美國新冠肺炎疫情擴散，包括大都會藝術博物館、紐約現代藝術博物館（MoMA）、紐約古根漢美術館，皆公布了暫時閉館的消息，儘管美國主要博物館還未傳出有因新冠肺炎傳播而導致參觀人數明顯下降的報告，但各博物館在這一波疫情之下也多做出閉館準備，反觀亞洲美術館則已陸續準備開館。

紐約大都會博物館和MoMA都於官網通知閉館，大都會博物館今年適逢150周年，原訂以1年時間展出《博物館周年慶的禮物》並有一系列周年展計畫，3月下旬還有《創造大都會》展將開幕，但目前館方宣佈閉館且還未訂出開放日期，首席執行長丹尼爾．魏斯在聲明中指出：「大都會的首要任務是保護和支持我們的員工、志工和觀眾，我們一直在採取一些積極的預防措施，實施嚴格的清潔程序。」

MoMA在13日前都還公告所有展覽及活動如期舉行，但13日便公告：「對我們來自全球的觀眾、藝術家和員工而言，博物館應致力成為安全而令人滿意的空間。」正在舉辦的美國極簡主義藝術家唐納德．賈德的大型回顧展也被迫暫停。在大都會博物館和MoMA的帶動下，紐約的博物館包括古根漢美術館、惠特尼美術館、布魯克林博物館、猶太博物館等均宣布閉館。包括「佩斯」和「豪瑟沃斯」等畫廊也暫時關閉，佩斯在聲明中表示「正在尋找創造性的方式，以數位方式吸引觀眾」並將根據實際情況安排私人參觀。

反觀亞洲，上海公共當代藝術博物館（PSA）、上海博物館都已有限度地重新開放，採取預約制，PSA每日限500個名額，且要求參觀者保持1.5公尺的距離，上海博物館限制每日2000名訪客，參觀限時2小時；韓國的國立現當代藝術博物館則公告將於3月23日重新開放，而日本最古老的公共美術館之一，京都市京瓷美術館將在19日進行私人預覽。

高雄市立美術館（高美館）則為了因應防疫，將原訂下半年度啟動的修館計畫提前，美術館展覽空間將於6月起暫停服務，而原訂4月11日起，攜手紐約知名錄像藝術家湯尼．奧斯勒而推出的亞洲首次大型個展《黑盒－幻魅於形》將延至年底成為空間改造後重新啟用的首展，且為因應延期，在原訂開幕日將由湯尼．奧斯勒進行「線上展覽」，透過影像講述他對此之在台「徵臉」活動的想法。修館期間，高美館戶外型展演活動則仍會持續。

(旺報 )