因應新冠肺炎疫情，立法院於昨日三讀通過6百億元的防治及紓困振興特別預算，而昨日立法院預算中心也公布了針對本次特別預算的評估報告，建議政府為了降低惟國人對口罩短缺之預期及恐慌心理，應公布新增口罩生產機台之預計量產期程與數量，以安民心，另外報告也揭露疫情初期部分原有口罩產線設備因故障而無法即時全開導致口罩短缺，因此提醒政府應課予廠商對新機台維護之責。

報告指出，經濟部於1月徵用口罩並禁止口罩出口後，，國內口罩產能仍無法滿足國內口罩需求，因此經濟部於1月31日宣布將建置新口罩產線，提升國內口罩產能至每日1千萬副。

報告接著指出，經濟部於2月5日公告遴選口罩生產廠商利用經濟部附條件贈與之新機台，以增加口罩數量，廠商需承諾於3月2日前完成新機台安裝並開始生產，及每一新機台每週產量至少70萬副口罩且其總產量至少500萬副。2月12日經濟部公布遴選結果，獲選廠商計15家，設置60台口罩生產機台，新機台已於2月15日陸續交機，安裝、測試後即可投入生產。另外據工業局資料，因應疫情發展，預計於3月初再增購30台新機台及2台外科手術綁帶式口罩機，屆時可增加口罩產能每日300萬副及每日7萬餘副外科綁帶式口罩。但為了讓國人安心，因此報告建議政府應公布口罩預計量產期程與數量。

另外報告指出，新冠肺炎疫情發生前，我國國內原有口罩產線產能每日400萬副，卻因設備故障等因素產能無法即時全開，以因應疫情防治所需，致短時間內口罩無法充分供應，滋生民怨且不利疫情因應。鑒於口罩屬防疫物資，為因應未來相關疫情發生時，國內有足夠口罩供應，政府應課以本次獲遴選廠商對新機台維護之責，以維持口罩備援產能。

(中時 )