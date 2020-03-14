中油將從下周一（１６日）開放137處加油站與直銷中心接受申請，目前加油站已經搭好帳篷場地。（圖：中油提供）

新冠肺炎疫情交通部對計程車祭出紓困，每公升油料補助4元，每月50公升，為期半年。中油今表示，下週一（16日）起開放137處加油站與直銷中心接受申請，然後領取一個新的黃色「計程車優惠卡」，之後從4月到9月，每月自動儲值2000元到卡內，使用期限可到今年底。

中油表示，可申領對象共有9.2萬營業計程車，涵蓋多元化計程車，油料補貼紓困自4月1日起至9月30日止，總計補貼計程車每輛500公升，汽油、柴油或液化石油氣每公升降4元，等於每月2000元，6個月共計1萬2000元。

不過中油強調，計程車駕駛每次加油使用油料補貼上限是20公升，也就是只能折80元，不可當次加油金全部抵用。主要是認為補助只是減輕加油負擔，不是讓業者完全免費，希望醒用優惠期限可以拉長。

下周一中油開放117座指定加油站及20處直銷中心接受申請，業者可於中油官網「中油捷利卡」下載申請表，或是於上述地區領表兼申請。中油表示，如果搭配「中油Pay」行動支付還可享多重優惠，包括計程車司機專屬信用卡線上加值最多6％回饋、現金加值行動捷利卡3％回饋、使用中油Pay加油消費送中油VIP點數3倍（3％回饋）等，另使用中信卡還有0.8％，等於最高一個計程車司機除補助金外，可另享9.8％優惠。

(中時 )