市長黃敏惠及多位貴賓手持鐵鎚，合力敲碎冰雕，宣布邁入倒數100天。（呂妍庭攝）

活動現場還安排科學闖關活動、春分才藝表演等。（呂妍庭攝）

活動現場還安排科學闖關活動、春分才藝表演等。（呂妍庭攝）

今年夏至6月21日在嘉義市可看到特殊天象「日環食」，今14日主辦單位在日環食倒數100天，於北香湖公園舉辦「2020諸羅春分天文日」活動，吸引眾多天文迷前來朝聖，現場還進行「日食過百，幸福99」破冰儀式，市長黃敏惠強調會結合官方及民間能量，大力推展「2020日環食」活動，畢竟當天如錯過台灣這個天文奇景，得再等上200年。

黃敏惠表示，嘉義位處北回歸線經過之地，6月21日環食帶的中心線會通過嘉市上空，錯過這次機會，要在台灣再見到這個天文奇景，得再等上200年，而今天正好是距離日環食倒數100天 「春分天文日」活動就是在為日環食暖身，雖正值防疫期間，也不能忽略教育工作，尤其日環食是「上帝送來的金戒指」，歡迎當天全台、全世界的天文迷、國際天文學者都來嘉義看日環食。

嘉義市天文協會指出，2020年「夏至」落在6月21日，當日太陽將直射於北回歸線之上，「環食帶」的正中央剛好通過嘉義，根據天文科學估算預計，2020年6月21日夏至下午2點49分起，將可觀測日環食「初虧」階段景象，直至下午5點25分「復圓」完成結束，全程2小時39分鐘。

科技部南區服務計畫主持人簡惠閔談到，2020日環食在嘉義觀看的效果最好，今天的春分日是預演的概念，且活動現場還安排科學闖關活動、春分才藝表演等，完成科學闖關的民眾，有機會得到限量的雙面太陽濾鏡扇，可持此濾鏡扇來觀看日環食。

目前嘉義市有超過3分之2以上的國小學生每學期參與天文教學活動，天文教育推廣層面已從幼兒園、國小、國中結合到高中、大學，普及到社區、一般民眾，推動天文教育的普及率堪稱全國之冠。

(中時 )