在新冠肺炎疫情的侵襲下，北市許多餐廳陸續傳出暫停營業，但在台北市屹立不搖33年的「頂上魚翅」卻也吹起熄燈號，本刊記者前往位在新生南路、仁愛路口的店面，卻看到曾經門庭若市的「頂上魚翅」拉下大門，門口貼了顯眼的字條「本公司因物料短缺，自即日起結束營業」。

在台北市有三大魚翅餐廳頂上魚翅、新同樂、吉品；其中新同樂的名氣以及歷史最悠久，許多演藝圈、建築業以及金融圈人士都會到此用餐，但在2005年時卻驚傳歇業，老員工找到金主又另起爐灶，創立吉品魚翅海鮮餐廳。

不過其中最有故事的還是創立於1987年「頂上魚翅」，在當年每到入夜頂上魚翅的附近就停滿了雙B黑頭車以及許多小弟在門口等著用餐的大哥，除了黑道外，前立法院長王金平以及退居幕後的前國民黨主席吳伯雄、前副總統連戰等都曾是頂上魚翅的座上賓，甚至黑白兩道喬事情都會來到頂上魚翅。

頂上魚翅在門口貼出結束營業的公告，正式走入歷史。（圖／攝影組）

而創立頂上魚翅的正是人稱「三哥」的林輝雄以及「四哥」林文斌，而頂上單人份的魚翅就要價3000多元，即使是炒飯每份也要900元，在當年頂上每天的收入就將近200萬元，不過林輝雄後來移民新加坡後，頂上就由侄子李明憲經營，也因台灣人的環保意識崛起生意慢慢下滑。

而在14日頂上魚翅卻在門口貼出結束營業的公告，寫道「本公司因物料短缺，自即日起結束營業」，見證台灣錢淹腳目的「頂上魚翅」正式走入歷史。

(中時電子報)