各局處常為活動斥資重金開發手機App，但活動結束往往淪為「蚊子App」，資科局整合開發「桃園活動通APP平台」，利用共通模組，供各機關快速生成活動介面，只要在管理後台上傳活動資料，就會顯示在「桃園活動通」APP，節省開發經費，也方便民眾搜尋，市府也能將歷年活動數位典藏。

資科局主任祕書閻俊如表示，盤點各局處推出的活動型服務APP，都有活動時間短、訊息及使用功能類似的問題，動輒斥資數十萬元，造成重複開發、資源浪費，遇到手機系統改版、升級，App也要跟著改，否則會被強制下架，就算是例行性活動也難以沿用。

資科局利用共通模組，開發「桃園活動通APP平台」，各機關可透過各別開立的帳號，於管理後台上傳活動基本資料，就可在前台出現，另有打卡、問答、照相等4款互動遊戲，可讓各單位自由運用，市民也能透過整合後的單一平台，了解桃園各局處特色活動，不需自行找尋各別活動下載APP，節省手機空間。

閻俊如說，「桃園活動通APP平台」有減省開發經費、單一平台及好管理等特色，還能加強行銷力度，以數位工具，將歷年活動典藏，未來可從大數據分析活動效益，預計4月在各局處舉辦教育訓練，年中正式上線，正好在疫情後加強活動宣傳力道。

另外她也提到，桃市府官網也將改版，依市民手冊重新歸納8大類業務服務市民，也新增以時間軸、地圖等方式顯示桃園相關節慶活動和資訊，目前已上線，採新舊網站並存，試營運無誤後預計4月正式上線。

(中時 )