英國倫敦一名孕婦在懷孕時因疑似感染新冠病毒被緊急送往醫院檢測，嬰兒亦於日前出生。而嬰兒才剛出生，母親的檢測結果出爐確診感染，新生兒隨即接受檢測，檢測結果亦為陽性，讓這名出生幾分鐘後接檢測的嬰兒，成為全世界最小的感染者。

據英國《太陽報》報導，這位孕婦在北米德爾塞克斯醫院接受檢測，她的檢測結果在分娩後才出爐，嬰兒則在剛出生幾分鐘便進行採檢，兩人的檢測結果都呈陽性。醫護人員嘗試了解嬰兒是出生後感染的新冠病毒或是還是在子宮裡感染。嬰兒目前正在出生的醫院接受護理，母視則已經被轉院至英國感染專科醫院治療。

消息人士稱，與兩位患者有過接觸的醫護人員被建議進行自我隔離。當地衛生官員也積極調查這名母親病毒的感染來源。

報導說，目前的數據顯示，孕婦與嬰兒感染新冠病毒的風險很低，即便感染，大多數也只會出輕度症狀。

英國衛生與社會保障部指出，截至當地時間13日英國確診新冠病毒病例已達798例、11人死亡，但一天內增加35%病例數，讓英國人民對疫情更加擔憂。

(中時電子報)