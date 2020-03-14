王婉諭臉書。

新北市新店區昨日晚間驚傳凶殺命案！一名23歲王姓男子與妻子發生口角後，便拿起車上的生魚片刀，隨機刺殺在路邊等人的機車騎士，造成對方送醫後仍不治的悲慘事件。

對此，時代力量立委王婉諭在臉書上表示，對於案件感到非常震驚、難過！而當下她最在意的，是被害人家屬的情況，不知道他們是否有被保護、被協助？而身為過去「小燈泡案」的當事人，王婉諭以過來人的心情，呼籲社會大眾以及媒體，給予被害者家屬們多一點空間與尊重。

王婉諭表示，希望警政、社政、衛政、勞政、教育及法務等相關權責單位，能夠有暢通的橫向聯繫與協調分工，建立單一窗口，由專責人員陪伴受害家庭面對接下來從警詢筆錄、相驗解剖、喪葬準備到司法審理，這一連串陌生且漫長的程序，保障受害家庭在過程中必須的經濟安全與心理支持。

對於類似事件再次發生，王婉諭表示非常遺憾、難過，即使國家已推動社會安全網多年，似乎仍無法接住這些可能墜落的人。台灣需要再深刻檢視這些交織社會安全網的設置，讓這個網能夠避免這樣的不幸再次發生，而這些，也是王婉諭以來一直在努力的事。

王婉諭也呼籲，在有明確事證及司法單位調查結果出來之前，不要過度揣測，無論是一再貼出疑似兇刀的照片，或是播放當時行兇的畫面，對家屬來說，可能都是再一次的傷害。

(中時電子報)