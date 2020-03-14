新冠疫情衝擊下，各地春酒、宴會等活動紛紛取消，新北貢寮鮑今年銷售量剩不到2成，業者苦不堪言，新北市祭出5大措施，包括提供加工及冷凍倉儲補助、媒合電商平台與團購通路等，盼助業者度過危機，此外新北市已函文漁業署，建議延長大陸鮑禁止進口期間至5月底，增加貢寮鮑國內市場銷售時間。

新北市農業局長李玟表示，過往農曆春節前後，有許多企業辦理春酒或南部宴客辦辦理流水席，是貢寮鮑的重要通路，今年因疫情影響，各行各業包含餐廳及水產盤商皆受衝擊，導致貢寮鮑需求量降低。新北市府已針對產業祭出5大因應措施，幫助產業度過疫情衝擊。

新北市漁業處說明，經濟部公告每年11月至隔年3月貢寮鮑產季期間，禁止大陸鮑魚來台，由於今年疫情衝擊嚴重，已函文建請漁業署，大陸鮑魚禁止進口期間延長至5月底，給予養殖戶喘息空間，不用全數集中清池，也能延長貢寮鮑國內市場銷售時間。

新北市漁業處表示，漁業處已與貢寮區漁會洽談加工及倉儲補助措施，若養殖戶清池後產量供過於求，將比照過往補助模式，鼓勵養殖戶採加工及冷凍倉儲風勢，延長貢寮鮑保存及銷售時間，並增加銷售通路。

此外，若養殖戶因疫情衝擊，有財務調度需求，新北市漁業處也加強宣導農委會釋出的紓困貸款方案，並協助養殖戶向農委會申貸。

新北市漁業處表示，新北市與東森購物合作成立「新北專區」平台，媒合漁產及養殖業上架虛擬平台，擴增線上販售通路；另也與貢寮漁會合作，進行在地貢寮鮑生鮮團購活動，不用出門宅配到府品嘗生鮮貢寮鮑。

(中時 )