屏東縣政府與慈惠護校合作辦理「屏東縣母嬰照護月嫂培訓」，第一批培訓人員已結訓，預計母親節前推出月嫂服務。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

為了鼓勵父母生育並減輕育兒負擔，今年屏東縣政府與慈惠醫護專科護理學校合作辦理「屏東縣母嬰照護月嫂培訓」，第一批培訓人員已結訓，預計母親節前推出到宅母嬰照護的「月嫂服務」，提供產婦、新生兒照顧、月子餐製作及家務協助等服務。

「屏東縣母嬰照護月嫂培訓」的學員須經240小時以上訓練，才能成為母嬰照顧專業人員。此次第一批共25名月嫂結訓，大多是中高年齡婦女，因有養兒育女的經驗，再經過30天訓練後，更能協助年輕父母育兒。

學員林玉玲說，她今年40歲，是二寶的媽媽，孩子都還在求學階段，他自從離開職場後，發現沒有專業技能很難找到兼顧家庭的工作，這次剛好有縣府有課程可成為月嫂，多一個彈性工作機會，未來能兼顧家庭又有一分收入。

縣府社會處長劉美淑表示，屏東縣一直在推動友善的托育環境，現也要提前至友善照顧產婦。到宅母嬰照護月嫂提供客製化一對一服務，讓父母有育兒好幫手，也讓月嫂有二度就業機會，創造產婦與月嫂雙贏。未來將建立「屏東母嬰照護平台」，預計母親節前推出，媒合產婦與月媒。

目前第二梯次月嫂已在報名，今年參訓可享學費5折優惠，即日起至3月30日止可上社會處網站下載簡章報名或線上報名。

(中時 )