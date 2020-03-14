屏東縣政府在沿山公路銘泉生態休閒農場舉辦「3月鳳梨旺旺節産業系列活動」，帶民眾體驗摘鳳梨、鳳梨手作，也促銷屏東鳳梨。（潘建志攝）

受到新冠肺炎影響，今年鳳梨外銷量比去年同期減少2成，不少農人擔心鳳梨盛產期將至，外銷減少恐造成價格崩盤。屏東縣政府表示，目前鳳梨價格持穩，將陸續外銷且穩定供應國內市場；縣府也舉辦「3月鳳梨旺旺節產業系列活動」，促銷屏東鳳梨。

縣府農業處副處長鄭永裕表示，目前鳳梨批發價格每台斤約13元至15元，比往年約18元低一點。屏東鳳梨年產量約12至14公噸，外銷約3公噸，幾乎都往大陸。受到新冠肺炎影響，鳳梨外銷在年節後有停一陣子，不過2周前已開始外銷了。

今年受氣候忽冷忽熱影響，鳳梨產期延後，迄今產量較少，外銷大陸雖未斷鏈，但傳統通路銷量的確有減少，電商及超市銷量反而成長。縣府已針對港澳地區、日本及新加坡等進行外銷分流，希望降低鳳梨過於集中單一市場的風險。

為了促銷屏東鳳梨，縣府也舉辦「3月鳳梨旺旺節產業系列活動」，有185農夫市集、摘鳳梨體驗、鳳梨手作、草地音樂會、摸彩活動、親子互動表演等，並結合4月在屏東舉辦的全國中等學校運動會，推出健走及單車活動。

縣長潘孟安表示，新冠肺炎疫情讓許多室內活動延辦，希望藉這次活動讓民眾走出戶外，提升免疫力，也能見識屏東農業軟實力，增加屏東鳳梨的能見度。

(中時 )