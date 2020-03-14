夫妻吵架後，老婆負氣出走出線空窗期，是最容易出軌，享受「新歡性愛」的迷思。在北部地區，有一名陸配人妻因為與丈夫吵架負氣出走，在外認識一名多情暖男，讓她心理上得到慰藉外，交往期間如膠似漆，兩人幾乎夜夜春宵，但是小王精力旺盛，讓人妻1夜高潮9次，精疲力盡，終於讓人妻突然「覺醒」，想結束荒淫的日子，於是她向丈夫求饒，坦承與小王偷情。

這名陸配人妻的丈夫得知自己戴了綠帽後，怒不可支，提告他老婆與小王通姦。庭訊時，人妻坦承在她出走這段日子，與小王在北部等地的汽車旅館、賓館夜夜激戰後，小王事後傳簡訊向人妻表達自己「一夜給潮9次」的超猛的戰力，人妻雖然有回「把人家都弄濕濕的」等鹹濕對話，但是終究這種淫亂的日子不是她所想要的。

小王在庭訊則是辯稱人妻跟他說已經與丈夫達成離婚協議，所以他們才開始交往，但是開房間，只有「純聊天」，並沒有發生不軌的事。最後法官考量人妻已有悔意，而小王證詞不足採信，判小王5月徒刑，可易科罰金15萬元。

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(中時電子報)