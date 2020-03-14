因應新冠肺炎疫情，立法院於昨日三讀通過6百億元的防治及紓困振興特別預算，然而這些經費是否能有效運用在刀口上也引發各界關注。昨日立法院預算中心公布了針對本次特別預算的評估報告，針對政府即將推出振興抵用券，提醒應記取過往夜市抵用券回收率偏低的教訓。此外針對原民會、客委會本次分別打算推出觀光行銷、電子旅遊券因應產業所受衝擊，報告也表示兩會分別應記取過往推動類似方案時預算執行率偏低、票券兌換比率偏低問題，予以檢討改善。

報告指出，本次振興抵用券主要參考經濟部從去年9月16日至今年2月底「促進夜市消費方案」發放夜市抵用券方式推動，而截至今年2月15日止，夜市抵用券共發出1032萬1千張，已回收655萬7千張(補助金額約3.28億元)，回收率約63.53％，距使用期限僅餘2星期，仍有逾3成抵用券未使用，因此政府應審慎評估夜市抵用券執行成果，並彙整各地方夜市執行所遇問題，以利後續振興抵用券之規劃參考。

報告也指出，為了因應疫情對產業造成衝擊，原民會將辦理原住民觀光產業行銷，客委會也將發放電子旅遊券補助國內外人士至客庄旅遊，然而原民會去年辦理的「108年擴大國旅秋冬遊補助計畫-部落心旅行」活動期間至今年2月29日結束，但截至2月16日之預算執行率僅達50.30％，而客委會108年度辦理「369浪漫客庄秋冬遊電子旅遊券專案」，票券兌換比率約40.89％。因此報告認為原民會顯有提升空間，應積極檢討並繼續推廣部落旅遊，客委會則應研議有效措施提升電子旅遊券使用率，以發揮帶動客庄觀光及產業發展之成效。

(中時 )