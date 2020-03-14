沙烏地阿拉伯、俄羅斯引爆油市價格戰，導致國際油價暴跌，就連美國頁岩油商也受傷慘重。美國總統川普周五（13日）表示，將購買大量石油，作為美國原油儲備，全力支持受重創的能源產業。

川普指出，將戰備儲油填滿到最高水位，除了可為美國納稅人省下數十億美元，也幫忙國內的原油產業，更進一步實現「能源自主」的偉大目標。

事實上，除了新冠肺炎疫情造成原油需求供給過剩，沙俄因減產協議破局而各自增產，大打流血價格戰外；川普對歐洲祭出旅遊禁令，航空燃油需求狂降，也是油市一大致命傷。

本周油價受利空衝擊大屠殺後，目前約在每桶30美元左右震盪。川普出招買戰備儲油的消息一出，激勵國際油價一度暴升6%，但隨後拉回。

路透報導，紐約原油周五上漲0.23美元（或0.7%），收在每桶31.73美元，本周累計重挫約23%；布蘭特原油漲0.63美元（或1.9%），本周累計暴跌25%，兩大原油均創下2008年12月以來單周最大跌幅。

值得注意的是，產油國的減產協議至3月底結束後，沙國將從4月1日開始，每日產量上看1200萬桶；俄羅斯最大日產能1180萬桶，屆時原油市場恐再拉警報。

(中時電子報)