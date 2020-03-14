原本14日賽前一度傳出，台銀正在考慮重新找回剛被富邦勇士釋出的賈西亞，藉以取代下半季表現欠佳的米歇爾，沒想到米歇爾似乎偷聽到這個消息，14日交出30分、12籃板與5助攻的超猛成績，幫助台銀100比91送給高雄九太3連敗。

「我只能選擇相信米歇爾，可是我會警告他，就算3月23日洋將大限過去，還可利用傷兵條款更換洋將，反正我就是這樣，不管他有什麼優缺點都講，不會因為是洋將，而給他任何特別待遇，」台銀總教練陳國維表示，「今晚他也用表現證明自己。」

聽到自己原本有可能被賈西亞取代，米契爾的第一反應很直接，「我只關心SBL，才不會去管什麼ABL，我只會繼續打好自己的球，不管會有怎麼樣的競爭對手，我仍然很有自信，因為我自認不比任何洋將差。」麥特瓊斯此役也替台銀貢獻24分。

沒想到真正來爆料的，換成九太總教練劉嘉發，因為他在賽後表示，「根據可靠消息指出，賈西亞不是已經確定要去璞園了嗎？以富邦總教練許晉哲跟璞園球團、璞園總教練麥班達之關係，想也知道會送璞園，反正我們的艾凡斯表現中規中矩。」

(中時 )