運動是我的興趣，也是我的工作，我經營了兩間健身中心跟一家健身器材公司；新冠肺炎疫情當然對健身中心的生意有很大的影響，我跟同業從疫情開始就一直交換訊息，目前為止，同業間的來客數大概都下滑了三成；不過，我現在正在逆勢拓展營業，將其中一家健身中心換到更大的空間。我是褚漢元，我熱愛挑戰。

我不太擔心新冠肺炎，不論是對生意的影響，或是受傳染的風險。雖然我的工作每天要接觸很多人，但坦白告訴你，我到現在沒有戴過口罩；不過，我每天都會勤洗手，我的健身中心準備了足夠酒精跟次氯酸水，我出入都會消毒，所以不會過度害怕被感染，也不擔心會攜帶病毒回家給我的小女兒。

除此之外，我以前就有每天運動的習慣，最近我的健身中心正在搬家，每天從早忙到晚，但我還是持續運動，更加碼做足二十分鐘的有氧運動，強化自己的心肺功能，也增加抵抗力。

健生中心老闆褚漢元逆勢操作，把健身中心搬到更大的場地，正在整理中。（圖／甯其遠攝）

我建議大家在疫情之下更要多運動，增強自己的免疫力，能走出戶外很好，如果要到健身房運動，就要選擇明亮、通風的場所，還要注意店家是否確實測量員工與其他顧客的體溫，並且查看一下場所內的清潔工作簽到表，看看他們有沒有頻繁地用酒精或次氯酸水等消毒液清潔器材；還有一點很重要，就是檢查飲水機有沒有定期消毒。

我覺得，民眾受到疫情影響，短期間會害怕上健身房，但日子久了，就會體認到運動的重要性；也因此我最近標下了公立的運動中心，正在把一家健身中心搬到這個更大場地，不久之後，就可以提供附近民眾更好的運動場所，讓大家一起來健身運動對抗疫情。

(中時電子報)