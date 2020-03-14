國民黨在日前進行黨主席補選，由立委江啟臣當選新任主席，而目前韓國瑜在高雄正面對著罷韓的挑戰，江啟臣將如何協助韓國瑜，外界都在關注。

據中央社報導，近韓人士透露，兩人已經約好見面，由於江啟臣15日將赴高雄出席光德寺淨心長老蕭鴻川老先生讚頌大典，韓國瑜也將出席同場活動，推測兩人可能會在15日會面。

江啟臣曾表示，黨中央與市政應共同合作，由於高雄沒有立委，中常委也關切進一步讓黨團資源與立委服務擴及到南部與高雄，會盡速調查如何達到區域均衡，這也符合他競選期間的扎根地方政見。

至於黨中央到底要如何幫助韓國瑜，黨內人士說，這個議題很棘手，日前有中常委建議到高雄辦行動中常會，或是不分區認養高雄選區等作法，但同時又要考慮到是否反而會助長罷韓情緒。罷韓團體在高雄試圖形塑全黨切割韓國瑜的氛圍，因此首先黨中央要做的，就是必須對外宣示，國民黨與韓國瑜是一致的，避免讓對方找到破口。

(中時電子報)