外籍教師是否會成為防疫漏洞？彰化縣衛生局長葉彥伯強調，外籍人士入出境都有紀錄，呼籲家長若不放心，可透過電子信箱或致電向衛生局查證，也將建議教育處，要求私立幼兒園與補教機構針對所聘用的長短期與兼課外師名單列冊，若有出境紀錄可在家自主健康管理14天。

新冠肺炎疫情台灣確診案例已達53例，WHO更宣布已成「全球大流行」包括歐美多國在內已有逾100個國家淪陷；近日有在台外籍人士、與非旅遊疫情建議等級第三級國家入境者確診，外籍老師出入境趴趴走，引發家長憂心。

衛生局長葉彥伯強調，依最新法令，除中港澳、韓國、義大利與伊朗外，中央已擴大將歐洲27國與杜拜等都提升為疫情建議第三級警告，從上述國家入境台灣的外籍人士都必須強制居家檢疫14天；目前全縣沒有必須居家檢疫的美語教師，建議家長可主動提供可疑資訊向衛生局查證，不必以訛傳訛徒增恐慌。

目前日本僅被列入第二級警示，美、加等國甚至尚未列入三級警示等級，若外師自其他非三級警示國家入境台灣，葉彥伯也建議私立幼兒園應主動列冊追蹤管理，不論長期授課或短期兼課，都建議讓外師們在家自主健康管理14天，早晚量測記錄體溫，出現呼吸道症狀就立即就醫，才能讓家長安心。

彰化縣教育處長陳逸玲強調，外國人士在臺工作依法需向勞動部勞力發展署申請工作證，且他們都有健保卡可追蹤出入境紀錄註記；統計縣內補習班聘用外師，依法登錄為60多人，全縣有974家立案補習班、公私立幼兒園358所，會持續加強稽查。

(中時 )