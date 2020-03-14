宜蘭南方澳大橋去年10月1日無預警崩斷，外界質疑是設計不良所致，事後又爆出負責維護管理的港務局、台灣港務公司多年來都沒有做檢查，港務公司董事長因此下台。今有媒體報導，交通部公路總局最新調查指出，南方澳大橋沒有按圖施工，報告已送交國家運輸安全委員會調查。

媒體報導，調查人員到南方澳大橋現場勘查後，發現橋梁與竣工圖出現落差，包括橋頂端拱處錨頭沒有承壓板、鋼索錨頭不對、橋面鋪面超過設計值、梁深不足等問題，疑似是工程沒有按圖施工。

對此交通部回應，相關調查分析報告內容未核定前不便說明，斷橋肇因將回歸運安會調查，公路總局調查分析報告也會送運安會及檢方參考。發生南方澳大橋坍塌事件後，部長林佳龍已指示應先就維護及管理責任，進行釐清及檢討，相關單位召開數次會議釐清維管責任和違失事實後，去年11月完成「檢討報告」，並提出懲處建議名單。

不過交通部檢視該報告後，僅處理檢測及維管責任，尚未能掌握事故原因，難以切實究責，懲處建議名單亦恐有不周，已指示待公路總局的分析調查出爐後重新釐清究責範圍，待分析報告核定後，將據此重新提出懲處建議名單，進而提送人事單位召開考績會處理。

(中時 )