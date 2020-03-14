股市波動加劇，穩定收益成投資焦點，元富證券亞洲高股息ETN（020013）追蹤納斯達克亞洲（日本除外）高息股票指數，近1年18.75％報酬率、近3年16.69％的年化報酬，因ETN持有成本便宜、透明，高額配息再投資、不發放現金股利，免徵所得稅及二代健保補充保費，完整享受錢滾錢的複利報酬，適合偏好高股息投資策略的投資人長期持有。

元富亞洲高股息ETN連結標的指數之成分股以低波動、高殖利率的亞太地區（排除日本）為主，搭配現金股利連續3年成長的選股條件，兼顧股利成長及高股息概念的智慧選股策略（Smart Beta）。標的指數前三大成分股包括三星電子（韓國）、台積電（台灣）、平安保險（香港）。

元富證券表示，股利率逾3％的公司以亞太地區（日本除外）的322家最多，遠高於歐洲市場的196家、美國的119家，2019年底納斯達克亞洲（日本除外）高息股票指數成分股的股息殖利率平均4.43％、優於亞太區平均值3.21％，殖利率優勢領先全球；指數成分股的高配息，有效對抗平均2.8％的通貨膨脹、維持購買力。

MSCI研究指出，具高股息特色指數長期績效遠優於市場大盤指數，高股息特性商品倍受國內投資人青睞，惟投資標的集中台灣市場，而追蹤納斯達克亞洲（日本除外）高息股票指數的亞洲高股息ETN，除了是高股息投資工具外，藉佈局亞太地區、風險分散，並滿足海外投資需求。

ETN雖未強制要求實際持有指數成分股，但績效走勢更貼近指數報酬，唯一追蹤差異為手續費，因此，持有成本更透明；且可投資連結指數的衍生性商品降低成本，提供成本低廉、追蹤指數效果更佳的投資管道，亞洲高股息ETN可作為賺取穩定收益的投資選項之一。

(工商 )