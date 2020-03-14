隨著大陸新冠疫情減緩，各地民眾都巴望著這段疫情肆虐的恐怖時期能盡快結束。一則武漢市民發出「汽車長草了」的視頻在微博上瘋傳，顯示3個多月來的因疫情而驚惶的人心極度渴望恢復正常生活。網民們紛紛藉此吐露心聲：「春天來了，車都發芽了，預示疫情結束，帶給武漢生機，恢復往日繁榮。」

綜合陸媒報導，疫情最嚴重的武漢仍處於封城狀態，近日有民眾下樓拿取配送的菜與食品時，發現一輛小汽車因長時間不能使用，亦未清理，卡在車的擋風玻璃下與車窗縫隙裡的植物種子都發芽長出葉子來，小小的草芽非常可愛，顯示萬物因春天到來而生機湧動。

網友自行拍攝視頻放上網路後被網友瘋傳，正是因為這種春天來臨的徵兆，對已被關了數個月的武漢居民與其他受疫情影響的民眾而言，正中其心理上的最脆弱的部份，視頻也因此引發網民們熱烈共鳴與回應。

網友在《汽車長草了》的視頻下留言稱：「春天來了，小車都發芽了」「希望就在眼前，這預示著疫情快要結束了」「希望疫情早點結束，看春暖花開」。

網友發文稱，「汽車長草了的背後，暗示著武漢市民很久沒有出家門了，也沒有辦法打理汽車。長草的背後是無數個不能出門的武漢人，希望這些象徵著生機的草，真的可以帶給我們全新的生機，帶給武漢生機，恢復往日繁榮，帶來捷報，帶走疫情。」

另有網友們表示，「自從武漢封城開始，武漢市民為了配合戰勝新冠肺炎疫情，除了生活必須不再出門。現在其他地方開始復工複課，武漢還在繼續封城。武漢市民為戰勝疫情付出很多，現在國內疫情形勢向好，武漢新增病例已是個位數，相信武漢不久就能解封，到那時就能順利駕車出行了。」

(中時電子報)