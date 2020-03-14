【「頂上餐廳」今（14日）被爆出即日起停止營業。（圖自頂上餐廳官網）】

又一間老字號名店在新冠肺炎疫情期間吹熄燈號，在台北市以販售魚翅、燕窩聞名的老店「頂上餐廳」今（14日）被爆出已停止營業，致電餐廳已直接轉語音系統，表示「由於物料短缺，自即日起結束營業。」消息一出，也令許多網友感到錯愕。

「頂上餐廳」位於台北市大安區新生南路一段，自1987年創立至今已有30多年歷史，主打以天然食材與獨門配方為饕客端上魚翅、燕窩、鮑魚等頂級美饌，是許多政商名流愛來此宴客的名餐廳，可說是台北市最出名的魚翅餐廳，而餐廳臉書官方頁面也累積許多賓客的好評論，其中更不乏許多忠實老客人，還有賓客「從年輕吃到70歲」。

然而，餐廳將歇業原因歸為物料短缺，但魚翅的取得方式殘忍，近年各界不斷宣導後，民眾保育意識也逐漸抬頭，因此吃魚翅意願也較以往更低，而現在加上疫情重挫餐飲業，恐怕都是讓老店撐不下去的原因之一。

(中時 )