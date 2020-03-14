光良原訂今（14日）在小巨蛋舉辦演唱會，但因新冠肺炎疫情影響而延期，令不少歌迷感到遺憾，貼心的他決定在同一天開直播，一連獻唱〈朋友首日封〉、〈掌心〉等歌，光良紅著眼眶感性說：「今天本來的小巨蛋延期，現正努力排期，再過1、2個月，才會有進一步消息，演唱會雖然取消，但有身邊這群樂手一起玩音樂還是很開心。」

音樂會耗時一個禮拜籌備，所有參與的樂手老師都是主動報名，全力幫助他完成這場演出，光良感動表示：「這是我收到最好的白色情人節禮物！」且歌單全是沒有安排在演唱會上的曲目，希望彌補歌迷不能到小巨蛋聽歌的遺憾，帶給大家不同感覺。

今直播吸引超過3700人線上觀看，創下光良直播觀看人數最高紀錄，不少歌迷點播歌曲希望他能演唱，連金馬影后李心潔也留言「〈傷心地鐵〉，我也要聽」。光良直播中自在又隨性，不時與樂手閒聊，更把握時間回應歌迷的問題；此外，他還加碼演唱〈愛如潮水〉、〈童話〉等12首歌，2個多小時說說唱唱，讓歌迷大飽耳福。

光良今辦線上音樂會與歌迷共度情人節。（星娛音樂提供）

(中時 )