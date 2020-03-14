竹市警局設置的臨時偵詢室內部是溫馨小天地，有抽風設備讓空氣流通以及監視器掌握嫌犯動靜。（竹市警局提供／邱立雅竹市傳真）

因應新冠肺炎疫情，新竹市警局也研擬異地辦公策略，市警局刑警大隊則花了1個月布署，找遍警局所屬卻無需到警察駐地的地點，闢建臨時偵詢室。最後選定拖吊車輛保管場放置貨櫃屋，未來若出現同時具備疑似罹患或是居家隔離檢疫對象的刑案嫌疑人，才會來此偵訊。

新冠肺炎疫情期間，第一線員警逮捕的嫌疑人若需居家檢疫、居家隔離或疑似病狀等，恐危害員警健康。未免讓員警陷入感染風險，市刑大絞盡腦汁尋覓適合地點，須為警察所屬土地財產、又無需讓嫌犯進入警察駐地，最後拍板敲定拖吊車輛保管場最為適合。

警方表示，此臨時偵詢室有3種功能，首要為讓警察與嫌疑人作為偵詢時之用。其次是檢察官或法官需要遠端偵訊，該空間也安裝遠端連線視訊軟體。最末是安全性考量，須兼顧人犯戒護安全，空間內裝設抽風設備以及對整體空間與專對嫌疑人的監視器。

不過警方也澄清，並非所有嫌疑人都會帶往拖吊車輛保管場臨時偵詢室，而是必須為疑似罹患新冠肺炎、居家隔離或居家檢疫的刑案嫌疑人。警方表示，若有使用該臨時偵詢室，會立即做清潔消毒來維護管理。

(中時 )