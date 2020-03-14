市立動物園內最近利用剩餘原木幫浣熊打造遊具，讓浣熊有更豐富多元的活動空間。（市府提供／邱立雅竹市傳真）

新竹市立動物園致力朝沒有籠子的動物園方向發展，針對園區內動物活動區，更與市長林智堅聯手設計浣熊遊具，以廢棄木桿作組合搭配，完成後的木造棲架兼具覓食、藏匿、休息，和攀爬等功能，讓浣熊跑酷玩整場，也響應環保資源再利用。

市立動物園重新開園邁入第3個月，每天最高吸引上萬人入園，動物園長楊礎遠說，動物園再生計畫是以友善動物、保留歷史回憶、生命教育為核心價值，友善動物不只侷限在拿掉籠子，還要讓動物有更大的活動空間，並且豐富化牠們的棲地。

對此園方持續增進棲地設施，讓動物有更多元的環境互動，以增進動物的身心健康。其中人氣王浣熊近日多了木造橋梁新遊具，讓習慣生活在樹上的長鼻浣熊有更豐富的攀爬空間。仔細一看可愛吊橋還烙有市長林智堅簽名，原來該遊具出自林智堅巧手，取材自動物園施工剩餘的原木特製。

楊礎遠說，園方和林智堅研發的遊具，以廢棄木桿作組合搭配，完成後的木造棲架兼具覓食、藏匿、休息，和攀爬等多元功能，浣熊就不會因為棲地單調而被制約式的活動，進而發展出更多樣化的活動習性。

園方透露，浣熊遊具其實是林智堅主動要求參與製作，他利用假日的空檔，和他的孩子們組裝這座連接兩個木架的橋樑，使用的是工程剩餘的木材，在經過林智堅的巧手綁紮，變成為浣熊奔跑其上的小橋。

(中時 )