22歲夏姓男子昨（13日）凌晨3時許，開車搭載18歲郭姓女友返回新北市中和區南山路住處，夏男停好車時突然遭不明男子朝腿部連開2槍，其中1槍貫穿左大腿，所幸送醫後無生命危險，涉嫌開槍的陳姓槍手機天中午在律師陪同下向警方投案，讓警方訝異的是，槍手竟然年僅16歲，而行兇動機竟然又是每次國內有少年槍手犯案時一慣使用的「行車糾紛」，讓警方更懷疑其中內情不單純，正繼續深入調查中。

據悉，夏男昨天凌晨開車搭載郭姓女友返回中和住處，夏男停好車後郭女先行下車，此時有一名頭戴白色安全帽、口罩男子靠近，突然朝車內駕駛座連開2槍，其中1發子彈當場貫穿夏男左大腿。

嫌犯行凶後立即騎乘停放在一旁的贓車逃逸，夏男被送往雙和醫院急救，所幸並無生命危險，但仍需住院觀察。

警方調閱監視器發現，嫌犯騎乘失竊機車，早已在現場埋伏約1個多小時，趴在其他車輛車頭等待，是預謀性犯案，趁夏男停好車開門之際開槍。夏男懷疑日前在網路中與人有口角才遭對方開槍。

陳姓少年向警方供稱，是去年底在中和四號公園與夏男發生行車糾紛，雙方事後在網路互嗆，他為了給對方教訓，透過網路逮買了一把改造手槍及6發子彈，同時找到夏男住家，埋伏許久後趁他返家時再開槍教訓他。

但警方對於陳姓少年的說詞相當存疑，加上他又有專業律師陪同，與過去國內少年槍手犯案後投案的手法與說詞如出一轍，因此懷疑幕後有人指使，仍繼續釐清案情當中。

(中時電子報)