新加坡總理李顯龍釋出至今最強烈的大選信號。他說，大選要在選名冊更新後才能舉行，而這需要大約一個月才能完成，也就是說，大選最快是在下個月。

新加坡《聯合早報》報導，李顯龍今天與基層領袖進行一場閉門對話會，談及何時舉行大選時表示，這取決於新冠肺炎疫情形勢發展和未來前景。下屆大選最遲須在明年4月舉行。

李顯龍在臉書貼文說，新加坡目前有兩個選擇，一是期望和祈禱疫情可以在本屆政府任期結束前趨於穩定，星國就能在比較正常的情況下舉行大選；二是在知道將面對風暴的情況下，提前舉行大選，委託新一屆政府與人民一起處理當前的關鍵任務。

然而，第一個選項目前充滿不確定性。李顯龍說：如果必須在疫情結束前舉行選舉，將採取一切必要的預防措施，以便政黨可以有效地競選，人民可以安全地投票。他補充說，究竟要走哪條路，並定下選舉日期，將取決於哪個方案能最好地帶新加坡人走出這場重大危機。

(中時 )