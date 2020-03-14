台灣在日本的形象自2013年東日本大地震的鉅額捐款起漸起變化，台灣美食一直扮演國民外交功臣，各式冠以「台灣」之名的當地食物皆獲人氣，珍珠奶茶的人氣全面爆發即為佳例。
名古屋「台灣拉麵」衍生拌麵
另一方面、，在日本當地誕生、有台灣之形而實為當地口味的「台式料理」也在日本口碑相傳，當中以名古屋名店「味仙」創始重辣聞名的「台灣拉麵」，在近年由名店「麺屋はなび」衍生出「台灣拌麵」，日前當地倉儲式量販店好市多（Costco）也開始販售了食材組，售價998日圓（約台幣280元），讓「台粉」與「好市多粉」紛搶開箱。
一向關注台灣動態的日新聞網媒《rocketnews24》編輯澤井MEGU，自稱「住過上海，去過台灣、笑有出頭天」，是3個小孩的媽。喜愛麻辣的她14日在推特（@megmi381）發表她在好市多購得台灣拌麵的開箱文，並探究「到底有幾人份的量」。
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コストコ の「台湾風まぜそば」が大変。これ何人前や
A post shared by 沢井メグ（Meg Sawai） (@megmi381) on Mar 12, 2020 at 11:53pm PDT
她認為「Costco商品什麼都大」，標題直言「這到底是幾人份啊!? Costco超過1kg的台灣風味拌麵量也太多！ 從頭驚人到尾」十分聳動。她實際測量麵、絞肉、蔥、調味醬與半熟蛋重量，測得結果「重量共1010g，超過1公斤！光麵就重744g。」煮成後置於盤中，堆成了一座小山。
為得結論秤重計算
她計算，「一般來說1人份的拉麵在140g前後，煮過後重240g左右，744÷240＝3.1，這樣計算應該妥當……但蛋只有2個啊！而且調味醬的量也太多了吧。」最後她獲得結論「應該是3人份的設計」。為了一份「台灣式」麵材動用測重、計算，充分展現追根究底精神。
原文出處 https://rocketnews24.com/2020/03/14/1345578/
(中時 )
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