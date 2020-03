台灣在日本的形象自2013年東日本大地震的鉅額捐款起漸起變化,台灣美食一直扮演國民外交功臣,各式冠以「台灣」之名的當地食物皆獲人氣,珍珠奶茶的人氣全面爆發即為佳例。

名古屋「台灣拉麵」衍生拌麵

另一方面、,在日本當地誕生、有台灣之形而實為當地口味的「台式料理」也在日本口碑相傳,當中以名古屋名店「味仙」創始重辣聞名的「台灣拉麵」,在近年由名店「麺屋はなび」衍生出「台灣拌麵」,日前當地倉儲式量販店好市多(Costco)也開始販售了食材組,售價998日圓(約台幣280元),讓「台粉」與「好市多粉」紛搶開箱。

日眾網民為好市多「台灣拌麵」開箱為文。(https://www.youtube.com/watch?v=p8_8BauNh1o截圖)

日眾網民為好市多「台灣拌麵」開箱為文。(https://moca.hamazo.tv/e8665366.html截圖)

一向關注台灣動態的日新聞網媒《rocketnews24》編輯澤井MEGU,自稱「住過上海,去過台灣、笑有出頭天」,是3個小孩的媽。喜愛麻辣的她14日在推特(@megmi381)發表她在好市多購得台灣拌麵的開箱文,並探究「到底有幾人份的量」。

コストコ の「台湾風まぜそば」が大変。これ何人前や

她認為「Costco商品什麼都大」,標題直言「這到底是幾人份啊!? Costco超過1kg的台灣風味拌麵量也太多! 從頭驚人到尾」十分聳動。她實際測量麵、絞肉、蔥、調味醬與半熟蛋重量,測得結果「重量共1010g,超過1公斤!光麵就重744g。」煮成後置於盤中,堆成了一座小山。

為得結論秤重計算

她計算,「一般來說1人份的拉麵在140g前後,煮過後重240g左右,744÷240=3.1,這樣計算應該妥當……但蛋只有2個啊!而且調味醬的量也太多了吧。」最後她獲得結論「應該是3人份的設計」。為了一份「台灣式」麵材動用測重、計算,充分展現追根究底精神。

原文出處 https://rocketnews24.com/2020/03/14/1345578/

