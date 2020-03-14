吳是閎日前和爸媽飛往瑞士，與在當地工作的姊姊會合，全家人旅遊近一個月，但近期新冠肺炎疫情嚴重，吳是閎說：「因為很久沒跟家人一起旅行，且出國前當地還沒有確診病例，考量後全家人還是決定把握這次機會！」此行探訪歐洲許多知名景點，為他帶來不少創作想法，「等我將靈感實體化，一定會寫成歌讓大家感受一下」。

他沿途注意自身及家人衛生安全，不僅機上16小時全程戴口罩，他還帶了乾洗手、消毒酒精等防疫用品，沒想到飛抵當地，機場安檢人員竟叫他們把口罩拿下來，「那邊的人說『不要戴口罩、我們這邊沒有人生病』，歐洲似乎比較沒有防疫慨念、沒有戴口罩的意識，即便當地有人咳嗽，都沒有任何人有警覺意識」！

此行是他人生中第一次看到雪景，在當地逛街還遇上毒販兜售大麻，令他不可思議；這次印象最深的，是造訪西班牙聖家堂時，他一踏進建築物就忍不住掉淚，吳是閎說：「那是個建了一百多年、直到現在還在蓋的建築，我不是教徒，但一進去卻感覺能量很強，也在那裡完成我第一次的禱告，等它蓋好，我一定會再去拜訪」。他從大學時期開始一個人在台北工作賺錢，這幾年一直沒能好好陪伴爸媽，這次旅行長時間與家人相處，令他感到幸福又滿足。

吳是閎近期跟爸媽赴歐洲旅遊。（吳是閎提供）

吳是閎近期跟爸媽赴歐洲旅遊。（吳是閎提供）

吳是閎近期跟爸媽赴歐洲旅遊。（吳是閎提供）

(中時 )