儘管危機四伏，曾與確診者近距離接觸，但美國總統川普遲遲不願接受新冠病毒檢測。雖然川普一直淡化疫情，稱COVID-19跟流感沒兩樣，不過在各種搪塞的理由背後，川普可能有更深一層的考量，那就是不希望露出馬腳，讓公眾發現美國防疫力不足。

根據香港經濟日報報導，倘若川普以身作則接受檢測，或許不少美國人會受到鼓勵，不惜自掏腰包接受檢測。而他本人也說過，任何美國人都可以接受檢測。但身為防疫總指揮的副總統彭斯卻打臉這說法，稱美國的新冠病毒試劑不足。以美國3.2億人口計算，一旦各地美國人真的開始接受檢測，起碼需要上千萬份試劑，加上病毒傳播迅速，試劑勢必供不應求，難怪川普堅持要低調處理疫情。

此外，川普擔心自己帶頭接受檢測，可能讓民眾認為事情大條，而造成全國恐慌。川普念玆在玆的就是連任成功，難免希望在危機期間表現出一切在其掌控，特別是在股市抓狂，出現歷史性重挫時。他擔心，一個檢測乃至確診，可能破壞這種表象，甚至丟了白宮寶座。

不過哥倫比亞大學傳染病專家摩爾斯（Stephen Morse）直言，川普應該接受檢測，儘管他並未出現任何症狀。他說：「任何人受到感染都有傳播病毒給其他人的風險。而受感染的人，有些的確不會出現任何症狀。」

(中時 )